Tõstamaa lapsed tänasid päästjaid

"Hommikul lastega päästeameti poole astudes küsisid nad, miks me jälle läheme, oleme seal juba käinud ja näinud. Vastasin, et peab ja see on vajalik," mainis Tõstamaa keskkooli 2. klassi õpetaja Kati Rahuoja.

Komando liikmed tegid lastele ringkäigu ja seejärel keskenduti tule teemale.

Päästetöötaja töö on huvitav ja põnev, iga kord näeb ja õpib midagi uut. Lastel tekkis palju küsimusi.

Õpetaja Rahuoja jutu järgi panid päästjad tööle hüdraulika masina, et lapsed näeksid, kuidas "suured tangid" töötavad. Nad viskasid vooliku lahti ja keerasid selle külge eri otsikuid, lasid lastelgi sedasama proovida. Päästjad ei pidanud paljuks avada luuke, et näidata, mida operatiivsõiduk mahutab, ja selgitada, milleks mingi asi on vajalik ja kuidas seda kasutatakse.

"Komando liikmed jutustasid põnevaid lugusid päästetöödest. Mitu last langetas kohe tulevase elukutse valiku, sest kes ei tahaks olla päriselu superkangelane," märkis Rahuoja.

Õpetaja rõõmustas, et kohalikus päästekomandos töötavad toredad inimesed, kes õpilaste külaskäigu iga kord huvitavaks muudavad ja vastutusrikast ametit peavad.

/pildi alla/

Kati Rahuoja