Sindi legendide tuuri täiendavad prominentide lood

"Igal aastal oleme linna aastapäeva toonud aktuaalse teema, päevakorral on olnud Sindi pais ja tekstiilivabriku ajalugu, seekord Sindi gümnaasium 180. aastapäev ehk kohalik kooliharidus," seletas ürituse üks korraldajaid Kadri Kärg-Varris.

Sindi ajalooklubi liige, eelmine linnapea ja nüüdne riigikogu liige Šorin on kohaliku kooli vilistlane. Tal on rääkida mõndagi põnevat vanast majast ja selle kummitustest. Legendide tuure on kaks ja oma osa on lubanud lisada samuti Sindi kooli vilistlased Anu Välba, Alar Aigro, Allar Raja, Andrus Nagel, Hans Miilberg, Indrek Raadik, Kaido Külaots.

Sindi alev sai linnaõigused 1. mail 1938 linnaseadusega. Tähtpäeval avatakse Sindi muuseumis Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna esindajatega organisatsiooni 90 aasta juubeli fotonäitus. Esineb Sindi gümnaasiumi näitering, kõlab flöödimuusika.

Sindis sõidab ratastel rong, mis viib huvilised tutvuma linna vaatamisväärsustega, avastama peatänavast kõrvalejäävaid paiku.

Sindi seltsimaja aasal peetakse päev läbi laata, avatud on täika, toimub oksjon. Lapsed saavad lustida batuudil ja karussellil, esinevad eri kollektiivid.

Linna aastapäevaüritustel saab annetada omariilusele ühe alusepanija, diplomaadi Julius Seljamaa monumendi püstitamiseks Eesti vabariigi 100. aastapäevaks, väärtustamaks Sindist pärit ajaloolise suurkuju panust.