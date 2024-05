Vallavanematest teenib enim Põhja-Pärnumaa vallajuht Madis Koit, kelle teenistuseks on volikogu määranud 3850 eurot, mis on ülejäänud sama ameti kandjatega võrreldes Pärnumaal märkimisväärselt kõrgem. Olgu öeldud, et sama tasu sai Koidu eelkäija, Aivar Mäe. Kopsakas palk on Põhja-Pärnumaa abivallavanemal Marko Šorinilgi – 3200 eurot kuus –, samal ajal kui Häädemeeste ametivend Ants Järv saab 1560 eurot kuus. Ülejäänud kahe Häädemeeste abivallavanema palk on siiski tunduvalt kõrgem. Šorini tasu ületab muuseas kolme vallavanema omagi: Kihnu, Häädemeeste ja Saarde.