Järelevalveta lõkkest puhkes kulupõleng

Päästeamet paneb südamele, et lõkke tegemisel nii metsas, maastikul kui ka koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid. Lõket tuleb teha vaid järelevalve all ja vaikse tuulega, jälgides seejuures tuule suunda, et tule tegemisel või grillimisel ei lendaks sädemed hoonetele, metsale, või muule põlevmaterjalile. Alati peavad olema käepärast esmased tulekustutusvahendid, näiteks ämber vee või liivaga.