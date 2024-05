Sabas seisnud Elts rääkis, et Härma kauplus asub tema kodule kõige lähemal ja ta käib seal tihti sisseoste tegemas. “Väga tore, et saab jälle kodu lähedal poes käia,” rõõmustas ta.

Avamisele oli Elts tulnud aga seepärast, et kodus sai leib otsa ja ta tahtis tutvuda uuenenud poega. “Vaatasin, et siin on šokolaad soodushinnaga, siis tuleb seda ka osta,” lisas ta.