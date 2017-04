Raeküla saab korraliku võrguplatsi

Raekülla rajatav palliplats asub Merimetsa ja Hirve tänava nurgal Sepa pargis.

Seitsmendat aastat toimuvale konkursile laekus rekordilähedane arv taotlusi. Tippmark pärineb aastast 2012, kui osalejaid oli 79, tänavu esitas avalduse saada uhiuus võrkpalliplats 75 huvilist.

"Võrguplatsid korda" projektijuht Urmas Piik kiitis osalejate kõrget taset. "Taotlusi vaadates oli hea meel näha, et avalduse esitajad olid sellesse kõvasti panustanud. Rõõmu tegi, et ohtra pildimaterjali kõrval oli kasutatud videolahendusi ja selgelt oli läbi mõeldud visioon, kuidas kasutada võrkpalliplatsi nii, et sellest saaks osa võimalikult palju huvilisi," rääkis Piik.

Peale võitjate valis žürii kümme taotlust, mis hakkavad Postimees.ee veebilehel rahvahääletusel konkureerima. 4. maini vältava hääletuse käigus selgub neli rahva lemmikut, kuhu samuti uued võrguplatsid tulevad.

"Võrguplatsid korda" žüriisse kuulusid Eesti võrkpalli liidu president Hanno Pevkur ja peasekretär Helen Veermäe, Oma Ehitaja juhatuse esimees Kaido Frdolin, rahvusmeeskonna kapten Kert Toobal ja Pekingi olümpiamängudel Eestit esindanud rannavõrkpallur Rivo Vesik.

Mänguväljaku koos vajaliku inventariga rajab Eesti võrkpalli liit koostöös Oma Ehitaja ASiga, transpordi teostab logistikafirma HRX Logistics ja palli annab väljaku esindajale Eesti olümpiakomitee.