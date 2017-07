Haigla vajab kiiresti kõigi gruppide doonoriverd

Pärnu haigla turundusspetsialist Errit Kuldkepp selgitas, et kuna on puhkuste aeg, viibivad inimesed linnast eemal, nii ka doonorid, kes muidu käivad regulaarselt verd annetamas. Seetõttu on verevarusid väheks jäänud. Vajadus on kõigi gruppide vere järele, sest haigla töö ei peatu.

Suvel töötab Pärnu haigla veretalitus aadressil Metsa 1 järgmistel aegadel:

E, T, N 10–15

K, R 8–12

Täpsem info veretalituse kodulehel või registratuuri telefonil 447 3253, millele vastatakse lahtiolekuajal.