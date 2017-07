Audru suvilad on Pärnumaa suvekodu otsijate seas ühed populaarsematest. See Audru suvila leidis hiljuti uue omaniku.

Pärnumaa inimeste nõudlus suvekodu järele on viimasel ajal suurenenud. “Kinnisvaraturg on elavnenud ja paljud objektid, mis aastaid müügis seisnud, on nüüd realiseeritud,” kommenteeris Tõnisson Kinnisvara maakler Ott Kosk, kelle sõnutsi pakutakse praegu maakonnas ligikaudu 60 suvilat.