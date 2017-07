Head uudised: Pärnu jätkab meistriliigas!

Korvpallisõprade rõõmuks saab nüüd kindlalt öelda, et neil on põhjust tulla Pärnu spordihalli omadele kaasa elama tulevalgi hooajal. Selleks panid Pärnu klubid, mis seni on koostööd teinud eelkõige noortekorvpallis, seljad kokku meistriliiga klubi jätkamise nimel.