Galerii: mood vallutas Aia tänava

Moeallee "Pärnu moodi" tähistab tänavu viiendat aastapäeva teemaga "DesSert".

Moeallee eestvedaja Piret Hallik-Sass lausus, et viie aasta vältel on tema eesmärk olnud moeloojad ja -huvilised tarbijad, nii professionaalid kui amatöörid omavahel kokku viia.

"Alustasin moealleed just mõttega, et see ei oleks sündmus, kus rahvas vaatab alt kõrge lava peal käivat etendust. Siin toimub kõik sinu kõrval ja saad ettekujutuse, kuidas tänaval need kollektsioonid välja näevad," avaldas korraldaja.

Aia tänav muutub uuesti moealleeks 20. augustil.