Riigieelarve muudatuste järgi saavad Pärnumaalt raha Endla teater ja Kihnu helikopteriplats

Kultuuriministeeriumi valitsemisala eelarve sees suunatakse teiste seas Endla teatri lavaseadmete projekteerimiseks ja rekonstrueerimiseks 1,6 miljonit eurot.

Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas suunatakse ravimite eelarve ülejäägi arvel ümber miljon eurot, sealhulgas läheb 14 000 eurot kiirabiteenuse osutamiseks vajaliku Kihnu helikopteriplatsi tarbeks.

Kokku esitab valitsus riigikogule 54 muudatusettepanekut.

Rahandusministeeriumi teatel riigieelarve kulude ja tulude kogumaht ei muutu, kuid täpsustuvad ministeeriumide ja teiste asutuste jooksva aasta kulud.

Jooksva aasta riigieelarvet muudetakse tavapäraselt igal sügisel. Kuna jooksva aasta riigieelarve on koostatud eelnenud aasta sügisel ja osa rahastamisvajadusi on muutunud, on eesmärkide tõhusamaks saavutamiseks otstarbekas riigieelarvet muuta.