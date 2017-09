Wendre kandideerib mainekale äriauhinnale

Jätkusuutliku kasvu ja vastutustundliku ettevõtluse nominentide seas on Pärnumaa vooditekstiilide tootja Wendre. Samas kategoorias kandideerivad veel Incap Electronics Estonia ja SEB Eesti.

Aasta noore ettevõtja nominentid ehulka kuuluvad Kristel Kruustük (Testlio), Margus Valge (Wesse Engineering) ja Stella Soomlais (Stella Soomlais Design).

Tehnoloogilise innovatsiooni nominendid on Lainergy, Protex Balti ja Sendsmaily.

Rootsi ekspordinõukogu Eesti esinduse juhi Janar Suti sõnul on Eesti ettevõtluse tase ja kvaliteet aastatega tõusnud. Ühes sellega on muutub kandideerivate ettevõtete tegevusvaldkond üha laiahaardelisemaks.

"Üheksa valitud nominenti esindavad žürii hinnangul parimal moel seda, miks Rootsi Äriauhinna konkurss on ellu kutsutud: rahvusvaheline koostöö, innovatsioon ja märkimisväärne panus ühiskonna heaks. Sellega ollakse eeskujuks nii alustavatele ettevõtetele kui aastakümneid Eestis tegutsenud suurkorporatsioonidele," rääkis Sutt.

Enim kandidaate esitati tänavu jätkusuutliku kasvu kategoorias, kuhu laekus kokku 18 avaldust. Žürii hinnangul on see märk sellest, et põhjamaised väärtushinnangud on siinses ettevõtluskeskkonnas juurdunud. Kõige enam oli tunnustusele pürgijate seas tehnoloogia ja infokommunikatsiooni valdkonna tegijaid, samuti mitu Eesti disaini, tööstuse ja toidu- ja jaekaubandusega seotud ettevõtjat.

Ettevõtluskonkursiga "Rootsi äriauhind 2017" julgustatakse Eesti ettevõtteid välisturgudele laienemise peale mõtlema. Tunnustuse eesmärk on väärtustada Rootsi ja Eesti vahelist head ärikliimat ja tihedat koostööd.