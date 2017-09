Weekendil narkootikume käidelda üritanud mees mõisteti kuueks aastaks vangi

Kohus mõistis mehele selle kuriteo eest kolm aastat ja kuus kuud vangistust, kuid suurendas seda Harju maakohtu varem mõistetud otsuse ärakandmata osa võrra. Süüdimõistetu on vahi all 5. augustist.

Lääne ringkonnaprokuratuuri süüdistuse kohaselt käitles varem sama teo eest süüdi mõistetud Raimond 5. augustil Pärnus narkootilist ainet. Mehel oli kinnipidamise ajal 35 fooliumvoldikut, mis sisaldasid 2,62 grammi amfetamiini. Mehe elukohast leiti 12 fooliumvoldikut, mis sisaldasid 0,90 grammi amfetamiini.

Prokurör Liisa Nuut märkis istungil, et prokuratuur ja politsei läksid tänavu Weekend Festivalile vastu varasemast põhjalikuma ettevalmistuse ja suuremate jõududega. "Tänane kriminaalasi ongi esimene suure töö vili," lausus Nuut. "Selle eesmärk on viia kohtu ette suures koguses ebaseadusliku narkootilise aine käitlejad, kes on keskseks lüliks narkootiliste ainete tootjate ja tarvitajate vahel."

Kohtutoksikoloogia ekspert on märkinud, et kümnele isikule narkojoobe tekitamiseks piisab 1,3 grammist amfetamiinist. Seega jätkus Raimondi valduses olnud amfetamiinist narkojoobe põhjustamiseks vähemalt 27 inimesele. Süüdimõistetu tegu jäi katse staadiumisse, kuna tegu oli politsei kontrolli all.

Kohtunik Teet Olvik selgitas otsust kuulutades, et narkootilise aine ebaseaduslik käitlemine on tõsine asi ja kuna kohtualune kannab sama teo eest tingimisi vanglakaristust, tuleb tal minna nüüd pikaks ajaks vangi. "Noore inimese puhul on kurb tõsiasi, et see rikub tema tuleviku," tõdes kohtunik.

Süüdimõistetult mõisteti menetluskuluna välja 1535 eurot.

Kohus lahendas kriminaalasja kokkuleppemenetluses.