Valimiste valvur: Pärnu haigla juht teeb alluvatele valimispropagandat

„Ei, arstid on põhjalikud: Narva haigla juht võtvat alluvatelt allkirja, kuidas hääletada; Pärnu oma käib osakondade kaupa töötajad läbi,” kirjutas Rammo oma Twitteri kontol.

Postimehele saadetud vihje kohaselt teeb Pärnu haigla juht Urmas Sule valimispropagandat haiglas kõikides osakondades enda ja töötajate tööajast, kutsudes kokku koosoleku igas osakonnas. „Koosolekutel selgitab Sule, miks tema valimine on haiglale kasulik. Samuti kostitatakse valmisnänni ja propagandamaterjalidega,” kirjutas vihje saatja.

Parasjagu haigla koosolekul olnud Sulele tuli ajakirjaniku kõne üllatusena. "Minul on toimunud erinevad koosolekud, need kõik on registreeritud," lausus ta.

"Mis ma sellise jutu peale ütlen?" sõnas Sule. "No loomulikult inimesed teavad, et ma kandideerin, see on arusaadav. Meil on toimunud koosolekud, kus saadakse kokku ja räägitakse oma valimisprogrammidest, nii nagu kõigil teistelgi."

Sule ei näe niisugustes jutuajamistes probleemi. "No mõelge loogiliselt. Kui teie töötate Pärnu Postimehes ja suhtlete oma töötajatega, pole teie toimetusel võimalik seda ära keelata," lausus Pärnu haigla juht. "Peale minu kandideerib Pärnu haiglast teisigi ja olen absoluutselt kindel, et nemadki suhtlevad oma kolleegidega. See on kõigis teistes ametiasutustes samamoodi."

"Ma julgen isegi väita, et kui minister kusagil kandideerib, teavad selle ministeeriumi töötajad, et ta kandideerib ja miks ta kandideerib," lisas Sule. "Ma ei näe küll, et ma kandidaatidest kuidagi eristuksin."

Sule rõhutas, et haiglas on paika pandud kord, mille kohaselt ei tohi kohalikud valimised mingilgi moel ravitegevust segada. "Ja seda see kindlasti ei tee," kinnitas Sule.

Pärnu haigla anestesioloog Karmen Koppel ütles Pärnu Postimehele, et tema ei ole Sule haiglas tehtava valimispropagandaga kokku puutunud. „Kuid ma ei saa ka eitada, et ta võib siin inimestele oma kandideerimise kohta infot jagada,” lisas ta.

Head lugejad, kui teate sobimatust valimispropagandast, andke sellest teada aadressil vihje@parnupostimees.ee!