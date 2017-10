Avo Keel valiti Läti koondise peatreeneriks

Selle aasta juunis andsid paljud Läti koondislased eesotsas võistkonna liidrite Hermans Egleskalnsi, Deniss Petrovsi ja Romans Saussiga teada, et koondise juhtimises on vaja kiireid ja radikaalseid muutusi. Selle põhjus peitus viimaste aastate paigalseisus: Läti meeskond ei olnud kümme aastat koondist juhendanud Raimonds Vilde käe all kordagi EM-finaalturniirile jõudnud.

"Raske on leida motivatsiooni anda maksimumi, kui seda ei tee peatreener. Iga ebaõnnestumise järel toob ta esile kogemuste puuduse, aga kas see käib ainult meie või ka peatreeneri enda kohta? Ja seda olukorras, kus enamik koondislasi teeb kaasa tugevas välisliigas. Viimase 5–6 aasta jooksul ei ole toimunud mingit edasiminekut," rääkisid mängijad avalikus pöördumises.

Suve lõpus jõudis meediasse, et Läti koondise peatreeneri kohale oli kolm kandidaati: Boriss Kolčins, Rainer Vassiljev ja Avo Keel. Läti võrkpalli liidu juhatuse eilsel koosolekul otsustati valida viimasena nimetatu.

"Lätil on tasemel mängijad, saavutamaks häid tulemusi. Kolm aastat olen juhendanud vaid klubi ja tunnen nüüd, et olen valmis uueks katsumuseks," rääkis Keel Läti meediale.

Aastatel 2004–2014 juhendas Keel Eesti koondist.