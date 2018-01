Noored tantsukunstnikud otsivad lavastusse osatäitjaid

Oodatud on omanäolised üle 12 aastased huvilised. Etenduse autorid lubavad, et rolli saavad kõik kohale tulijad. Osalistega kohtutakse 4.jaanuaril kell 18.30 Endla piletikassa juures.

Tantsulavastus "Sisesosinad" on kaasaegse tantsu lavastus, mis valmib nelja Pärnu koreograafi Kardo Ojassalu, Annika Viibuse, Karoline Suhhovi ja Evelyn Piiraku koostööl. Lavastuse eesmärk on vaatajatele pakkuda liikumise-, heli- ja visuaalkunsti haaravat sümbioosi.

Lavastuses puudutatakse teemasid, mis on ühiskonnas arutlusel ning käivitasid loomingulise protsessi. Visuaal- ja valguskunstnikuks on Rommi Ruttas. Heli- ja muusikalise kujunduse loob Argo Vals. Kostüümikunstnik on Karin Sülluste, kes on tuntud ka ILM by Karin kaubamärgi loojana.

Lavastus tuleb välja Teater Endla ja loomingulise koosluse 4kuudis koostöös.