Nagu teada langes akadeemilise põllumajanduslise seltsi rahalise loterii peavõit 5000 krooni (500.000 m) Pärnu majanduse ühisusest ostetud piletile. Kuni senini ei teatud, kes oli võidupileti ostnud. Nüüd on aga õnnelik võitja selgunud – see on kihnlane Mihkel Türk, kelle elukoht Kihnu saarel Sääre külas.