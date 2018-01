RB Rail kuulutas välja Pärnu–Rapla raudteelõigu projekteerimishanke

Eestis kuulutati välja hange Rail Balticu Pärnu–Rapla lõigu raudtee projekteerimiseks ja ehitusaegseks autorijärelevalveks. Teine samalaadne hange puudutab Leedu Kaunase–Ramygala lõigu raudtee projekteerimist.

Hanked tehakse Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ja Leedu transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi nimel. Mõlema hanke pakkumuste esitamise tähtaeg lõpeb 29. jaanuaril.

"Eestile on oluline, et Rail Balticu tehniline projekt on kogu liini ulatuses tehtud samasugusel professionaalsel tasemel, võttes arvesse kohalikke tingimusi," rääkis MKMi transpordiosakonna asekantsler Ahti Kuningas. "Planeerimis- ja eelprojekteerimisetapis tehti Eestis ulatuslikud uuringud ja pöörati suurt tähelepanu sellele, et uus raudtee oleks mugav ja ohutu nii rongisõitjatele kui läheduses viibijatele."

Mainitud hangete eesmärk on teha standardse rööpmelaiusega kaherööpmelise elektrifitseeritud reisija- ja kaubaveo kiirraudtee Rail Balticu Pärnu–Rapla ja Kaunase–Ramygala lõikude muldkeha, pealisehitise ja seotud tsiviilehitiste ehitusprojekt, samuti teha ehitusaegset autorijärelevalvet.