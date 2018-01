“Võiduhirm tuli peale,” selgitas Pärnu tiimi loots Heiko Rannula. “Meil olid eduseisus väga head võimalused seda veel suurendada, kuid eksisime kergetel visetel. Aga eks kõva vastase vastu ole alati see oht, et ise ka ei usu, et võit on käeulatuses.”

Balti liiga kodulehe andmeil olid Pärnu ja Šiauliai mänginud seitse korda, ent suvepealinlased polnud kordagi võidurõõmu maitsnud. Koduses liigas on Šiauliai keskmik, kes kuue võidu ja 12 kaotusega hoiab kümne satsi seas kuuendat kohta.

Mõistagi on leedukad teada-tuntud kõva korvpallirahvas, kuid milles peitub nende fenomen? Lihast ja luust on ju nemadki. “Lihtsustatult öeldes: nende materjal. Seal on nii pikkust kui kogemust. Üleeilegi tegi mängu ära üks amee­riklane. Neil on kvaliteeti rohkem,” arvas Rannula. “Kui meie Šiauliaid võidaks, oleks see suur eneseületus.”

Leedu klubide rahakott on mitu korda suurem kui eestlastel. “Sealses liigas meie eel­arvega meeskondi ei mängigi, kuid seegi pole vabandus. Mängima ja võitma tuleb alati minna,” märkis peatreener.

Mängu algus kulges võrdsete heitlusena. Juba teisel minutil pani Karl-Martin Kask nii vägevalt palli pealt, et leedukast kommentaator sai hääle lahti karjuda. Pärnakad tabasid esimese viie minutiga kõik neli teele saadetud kolmepunktiviset! Esimene veerand kuulus leedukatele 21:20.

Teine mänguperiood hakkas Sadamale hästi: vastaseid hoiti kolm minutit kuival. Kirsiks tordil vajutas Kask kiirrünnakus palli pealt nii, et kommentaator lasi taas häälepaelad valla. Sealt edasi oli meie poiste mängu lausa lust jälgida: kaitses kleeputi takjatena vastaste külge ja rünnakul tegutseti meeskondlikult. Saimon Suti kolmas kolmene tegi seisuks 38:33 Pärnu kasuks. Poolajaks tuli kodumeeskond järele ja puhkepausile mindi juba nende 41:38 eduseisus.

Teisel poolajal võrdsete lahing jätkus: kui mängitud oli 25 minutit, oli seis 53:49 leedukate kasuks. Siis tuli mõõn: pärnakad viskasid järgneva viie minutiga vaid kuus punkti, samal ajal kui vastased kogu­sid 18 silma. Viimase veerandi eel oli kodumeeskonna eduseis 71:55. Tundus, et mäng on tehtud.

Kuid Timo Eichfuss nii ei arvanud. Muhust pärit ääremängija, kes Pärnus mängib olude sunnil keskmängija kohal, hakkas oma kehva esimese poolaja viskeprotsenti (1/8) parandama. “Muhu rakett” tabas viimase perioodi alguses kolm viset järjest. Pärnakad vähendasid vahet 12ni, kuid hetk hiljem oli vahe jälle 16 silma.

Lootuskiir tärkas, kui Eichfuss pani teise kolmese ja Siim-Markus Post lisas kolm vaba­viset. Vahe oli kümme. Pärnu kapten Rannar Raap lisas kiirrünnakust kaks punkti ja leedukate eduseis sulas, kuid konkurendid ei vääratanud viimastel minutitel ja lõppseis jäi 93:78.

“Kuni Karl-Martin Kask mängus püsis, saime kaitses ilusti hakkama. Aga ta tegi jõle­ kergelt viis viga täis ja siis jäime­ korvi all hätta,” selgitas Rannula.

Matši parimateks valis peatreener Suti ja Posti. “Posti puhul hindangi just tema mängujuhtimise oskust. Kui ta juba kümme resultatiivset söötu paneb, eriti Balti liigas, on see korralik näitaja,” tunnustas peatreener.

Pärnakatel on Balti liigas jäänud mängida veel kaks matši, tabeliliider Jurmala ja autsaider Tsmokiga. Koht play-off’is on põhimõtteliselt kindel, kui Tsmoki just järsku võitma ei kuku. “Kui nad tõesti hakkavad esikohti võitma, siis jah, aga see ei ole tõenäoline. Suure tõenäosusega on neljas koht kindel,” uskus loots.