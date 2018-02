President avaldas hukkunute lähedastele kaastunnet

"Minu sügav kaastunne neile, kes kaotasid eile Pärnu lahel oma lähedased. See on raske meie kõigi jaoks. Polegi tähtis, kas sellised õnnetused hüüavad tulles või ei tee seda mitte. Ma kutsun südamest üles kõiki ennast ja enda lähedasi hoidma nii liikluses kui ka muidu. Vaadake, märgake, vajadusel sekkuge. Meid on nii vähe ja iga selline kaotus võtab südame alt õõnsaks," kirjutas president sotsiaalmeedias avaldatud postituses.