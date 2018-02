100 aastat tagasi: üle Pärnu jõe sai vaid Nahksilda pidi

Pärnu linnapilt erines kohati praegusega võrreldes tundmatuseni: tol ajal polnud näiteks Mai magalat või Rääma hruštšovkasid. Nende asemel olid tühjad põllumaad, kus loomigi karjatati. Kuid vanalinn, ranna rajoon ja Vana-Pärnu on säilinud peaaegu samasugusena.

Tõsi, pommitamiste tõttu on just kesklinna tulnud kõvasti taastada: praeguseks on kadunud ajalooliselt olulised objektid nagu tollane rongijaam või eelmine teatrihoone.