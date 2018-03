Endlas etenduv lavastus tõlgitakse viipekeelde

Lavastuse loojate ja esitajate sõnutsi on „Sisesosinad“ tantsulavastus, mis kõnetab nii tantsuinimest kui seda, kellele tantsukunst on seni võõraks jäänud. „Sisesosinad“ jutustab lugusid hetkedest, mida ilmselt on kogenud paljud. See on lugu situatsioonidest, mis suunavad meid tarbima ja soetama midagi, mida me tegelikult ei vaja; tehislikest olukordadest, mis muudavad meie mõtlemisvõimet; väljastpoolt tulevatest „sosinatest“, mis kontrollivad me elu, ilma et seda tahaksime.