Rattahooaja avajad läbivad linna lippude lehvides  

Rattasõidu üks eestvedajaid Margo Märtsoo selgitas, et sel korral kulgeb retk "EV 100" märgi all, seega paluvad korraldajad võtta kaasa trikoloori, et lippude lehvides sõita läbi Eesti riigi sünnilinna.

Eesmärk on, et nii osalejatel kui pealtvaatajatel oleks lõbus. "See on võimalus näidata, et jalgrattur on kaasliiklejatele võrdväärne partner tänavatel," märkis Märtsoo.