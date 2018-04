90 aastat tagasi

Veetõus ei ole kevadel harilikust suurem olnud. Senini ei ole kuulda olnud, et veetõus kusagil uputust sünnitanud, väljaarvatud madalamad kohad, mida jõgi igal aastal jää­mineku ajal üle ujutab.

Enne jääminekut võeti nahksild pealt ära, nii et ühendust linna ja Ülejõe vahel pidasid vahetpidamatult kalameeste mootorpaadid. Sild asetatakse vanale kohale niipea, kui võimalik on. Umbes paari nädala pärast on oodata jääminekut merel, mil ka navigatsioon avatakse.