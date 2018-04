Strateegia kinnitas Via Baltica ja lennujaama arendamist

Valitsus kinnitas üleeilsel istungil riigi eelarvestrateegia aas­tani 2021. See näeb ette ka 44 miljonit eurot Via Baltica maantee arendamiseks, sealhulgas on Pärnu–Uulu ja Pärnu–Sauga 2+2 lõigud. Samuti on eelarve­strateegias Pärnu lennujaama renoveerimiseks 17,3 miljonit eurot.