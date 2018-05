Raavo Raadik: Ood Pärnule, aga mitte Valgrelt

Eriti olukorras, kus palatinaaber kipub väitma, et me ei tooda midagi, tööstus, mille parim näide võiks olla tehas Dvigatel, on läinud kõige kaduva teed: “Avalikke objekte kohalik omavalitsus ei raja, kõik on pelgalt­ eraettevõtjaist pursuide käes.” Tegelikult peaks iga selline väide ajama pärnakad tagajalgele. Eriti, kui vaadata Pärnut kaugemalt. Eemal meie tava­kohasest mugavustsoonist.