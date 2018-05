Noor jetisportlane kihutab MMil

Üprausil, kes jetisõiduga tegi algust Baltikumi meistrist isa käe all juba nelja-aastaselt, on käsil väga suurte plaanide elluviimine.

Kui ohtlik ala jetisõit on?

Väga ohtlik suisa. Kiirus on vee peal väga suur, sõidan üle 100 kilomeetri tunnis, maksimumkiirus on umbes 120. Harva tuleb ette, kui suur laine ei lase nii kiirelt sõita. Kõige ohtlikum on start, kust kõik sõitjad proovivad esimesena väljuda.