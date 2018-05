60 aastat tagasi

Märtsis tehti Riia mnt 181 asuvas kaupluses remonti. See iseendast on väga kena ja tore, kuid halb on see, et maja­rahvas ei saa pärast seda enam korralikult raadiot kuulata – hirmus mürin! Põhjus olevat vist uutes päevavalguse lampides, mis kohale paigutati. Kas seda ei saaks teha nii, et teistel poleks raadiokuulamine häiritud?