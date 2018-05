Šokolaadivaras pandi vangi

Pärnu maakohus mõistis kratile kokkuleppemenetluses kiirmenetluse korras kaks kuud vangistust. Kuna see polnud Olevil esimene kord võõra vara järele kätt sirutada, mõisteti kohut karistusseadustiku süstemaatilist vargust käsitleva paragrahvi alusel.

Mullu 29. novembril mõistis kohus Olevile varguste eest liitkaristuseks üheksa kuud vangistust, kuid asendas selle 268 tunni üldkasuliku tööga. Sellest karistusest kandmata pool aastat ja 22 päeva türmi liitiski kohus nüüd äpardunud varga karistusele. Kriminaalkaristusi on tal varasemastki.

Teateid kauplustest maiustusi krattivatest täisealistest on tulnud politseist varemgi.

Nagu märkis Lääne ringkonnaprokuratuuri meedianõunik Liivi Reinhold, pole šokolaadivargustel siiski läbivat põhjust. “Pigem on tegu millegagi, mille järele tuleb poeriiulite vahel isu ja mida tundub lihtne võtta,” sõnas Reinhold. Ta lisas, et samad inimesed on varem muudki varastanud, näiteks alkoholi.