Peale kaht köhapäeva sain juba eraldi toa, et toanaabrit mitte häirida või nakatada. Imelikul kombel ei tundnud, et külmetus võimekust ratta seljas märgatavalt pärsiks. Keeldusin kategooriliselt antibiootikumidest, sest mälestus 2014. aasta Vueltast, kus täpselt samadel põhjustel rohud peale sain ja nädal hiljem koju sõitsin, püsib meeles. Kardan sellest ajast saati antibiootikumidega varustatud, muidu toredat arsti nagu konksus ninaga vana nõida doosi mürgiga. Paaril etapil pidanuks tulemust näitama, sest jalg oli hea ja lõpp sobiv. Ometi jäi midagi puudu: oli see otsustavus või julgus riskida?

Minu hädade jada hakkas pihta pärast kaheksandat etappi. Päev algas meeldivalt ja lõputõus lubas meil meeskonnaga head tulemust näidata. Sõidu viimasel 30 kilomeetril hakkas küllaltki ootamatult tihedat hoovihma sadama. Kohati ujutas valing teed üle ja mäletan täpselt, kuidas enne viimast mäge läbisime tohutu suure voolava lombi kahtlaselt pruuni veega. Vesi, mis pahises hooga maanteele, haises ja nägi ebameeldiv välja. Ma ei tea, kas see on mälu vingerpuss, aga mulle tundub, et see löga sattus mulle pundis sõites näkku ja suhu. Pilt oli nii vapustav, et juhuslikult meie osteopaat läbis sama kohta autoga ja filmis üle tee voolavat reovett. Ratturite seas on vana nali, et iga õige rattur on karjääri lõpuks vähemalt paar lusikatäit s***a söönud. Vaadake ainult neid kevadisi klassikuid, kus vihma korral ratturid väikestel külavaheteedel sõites pruuniks määrduvad. Tegu ei ole alati pelgalt põllumullaga, ikka rammusamat kraami ka sekka."