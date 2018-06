Ekstreemsportlased lõpetavad risti läbi Eesti kulgeva võistlusraja täna Pärnu rannas

Eeldatavalt läbib kiireim võistkond raja 14-15 tunniga ja saabub Pärnus Tervise Paradiisi lähedal rannas asuvasse finišisse veidi pärast keskpäeva. Rahulikumalt kulgejaile on rada avatud kaks ööpäeva.

Ühe kuni kolmeliikmelisi võistkondi on rajal 50.

Expedition Estonia on teist korda toimuv multispordi võistlus, mille käigus tuleb osalejatel ühe jutiga omal jõul läbida Eesti maismaa kaldast kaldani. Rada kulgeb mööda metsa- ja rabarikast vööndit. 240 kilomeetri pikkune teekond on jagatud neljaks kindlaksmääratud liikumisviisiga etapiks. Suurte maanteede kasutamine ei ole üldiselt lubatud, et tagada teekonna maksimaalne looduslähedus.