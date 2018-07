Köögiviljasegusid ähvardab bakteriga saastumus

Seepärast soovib Härmavili ettevaatusabinõuna tarbijatelt ja kauplustest tagasi saada maisiga segud. Muid Härmavilja tooteid saastumisoht ei puuduta. Toote tagastamiseks palub ettevõte kirjutada aadressil info@härmavili.com. Kaubanduspartneritel ­ on palutud tooted müügilt eemaldada.

Tagasikutsutavad tooted on “Panniroog” (400 g), “Hernes, mais, porgand” (400 g); “Praadimissegu kartuliga” (400 g) ja “Mais” (Pinguin , 2,5 kg).

Härmavili “Panniroog” on üks võimalikest saastunud bakteriga segudest.

Samuti tuleks ettevaatlikult suhtuda Maahärra köögiviljasegudesse. AS Premia Tallinna Külmhoone kvaliteedijuht Kaja Räim hoiatas, et võimalik ohtlik toode on “Mehhiko segu” (400 g) märgistusega “Parim enne 17.05.2020”. Toote tagastamiseks tuleb kontakteeruda aktsiaseltsiga (premia@premia.ee).