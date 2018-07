Põllumees: olen näinud põlde, kus ei saagi aru, et midagi külvatud oleks

Indrek Allikas vaatas Rannametsas oma nigelaid kapsapäid ja juurdles, kas mõne pea üldse kätte saab. Tapjapäike on teinud oma töö.

Avar kapsapõld Rannametsas. OÜ Saaresepa peremees Indrek Allikas kõndis põllul ja vaatas vaevu elus püsivaid kapsapäid. “Ei tea, kas siit mõne üldse kätte saabki,” juurdles ta. Kui suvitajatele tähendab päike randa ja kosutavat õlut, siis kapsastele on see ­tapja. Käes on ikaldus, mis ei pane põllumehi pelgalt kukalt kratsima, vaid ka korrutama mantrat: vihma, vihma.