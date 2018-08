Vändra lustis Ajaxiga, PJK jäi alla tabelinaabrile

Tabeli ülemises otsas esikolmikukoha eest heitlev Pärnu jalgpalliklubi meeskond pidi tunnistama Tartus sealse Tammeka U21 tiimi paremust. Tartlased lõid värava mõlemal poolajal ja said 2:0 võidu.

Liiga suveräänne liider on 69 punktiga seni kõik mängud võitnud Tallinna Legion. Tammeka U21 esindus kindlustas võiduga teist kohta (47 punkti). Kolmandal-neljandal kohal on 40 punktiga Kohtla-Järve Järve ja Pärnu jalgpalliklubi meeskond. Vändra Vaprus on 25 punktiga seitsmes.