Midagi on väga mäda mäe otsas

Ajakirjanik Sirle Matt meenutab Pärnu Rääma väliujulas sel suvel toimunut, kui tema jäi ainukeseks, kes suitsetavat alaealist ­korrale kutsus, ja see häirib teda (“Keegi ei sekkunud”, PP 29.08). Ses jutus on peidus küsimus ­kõigile täiskasvanutele, miks me ei sekku nii­sugustel puhkudel. Vastuseid võiks leida mitu, kuid viitan siin neist ühele võimalikule: see on hirm. Mitte niivõrd noorukite kättemaksu kartes, vaid tundes jõuetust aastatega jäigastunud ja noori ülehooldava, tädiliku “lastekaitse” ees.