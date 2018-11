Nädala algus toob kohati miinuskraadid

Laupäeva öösel on pilves ilm. Kohati sajab vähest vihma ja esineb udu. Puhub kagutuul 3–8, rannikul kuni 11 meetrit sekundis. Sooja tuleb 2–7 kraadi. Päeval on pilves ilm ja kohati sajab vähest vihma. Puhub kagutuul 5–10, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb 4–9 kraadi.

Pühapäeva öösel on pilves ilm ja kohati sajab vähest vihma. Puhub kagutuul 5–11, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb 1–7 kraadi. Päeval on pilves ilm ja paiguti sajab vähest vihma. Puhub kagutuul 6–12, rannikul puhanguti 17 meetrit sekundis. Sooja on 3–7 kraadi.