Kadri Simson: Rail Balticu tulekus ei tasu kahelda

Pärnu Postimeest on minu hinnangul alati huvitav lugeda, sest siit saab uut ja asjalikku informatsiooni. Arvamusküljel Silvia Paluoja mõtisklusi (PP 6.11) lugedes jäi lausa mulje, et kirjatüki autor teab Rail Balticu (RB) projektist midagi enamat kui näiteks Balti riikide ministrid, kes raudteeprojekti veavad ja töötavad pidevalt selle 2026. aastaks valmimise nimel. Kuidas muidu selgitada Paluoja väidet, et tegemist on naiivsete jutustajatega ja justkui pole alust loota, et me projektiga valmis saaksime?