Pärnumaa aasta parim naiskodukaitsja hoiab au sees vanaonu pärandit

„Minule tuli see täieliku üllatusena,“ ütles Krislin Kuuseoks, kes Naiskodukaitses tegev olnud viis aastat. „Olen pigem tegelnud Kaitseliidu suunaga, läbinud sõduri baaskursuse parameediku ja nooremallohvitseride kursuse – sinna see põhiaur sellel aastal läkski. Vabatahtlikke tunde tuleb ligemale 900, aga need on valdavalt olnud sõjalisel suunal.“

Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna esinaine Karmen Vesselov märkis, et Krislin Kuuseoks on äärmiselt kohusetundlik, peab kinni lubadusest ega jaga neid kergekäeliselt. Katseliidus saadavat väljaõpet võtab ta ülima põhjalikkusega, tehes sageli rohkem, kui temalt oodatakse.

„Kuna Eesti on niivõrd väike riik, siis mina pooldan, et ajateenistus vähemalt sõduri baaskursuse tasemel oleks naistele kohustuslik, mitte täies mahus, aga mingil määral siiski,“ arvas Kuuseoks. „Kaitseliiduga seob mind see, et minu vanaonu oli Kaitseliidu vanematekogus sõjaeelse Eesti Vabariigi ajal. Oma riigi väärtustamine on meie perekonnas olnud alati au sees, nii et mina tegin loomuliku sammu, astudes Naiskodukaitsesse.“