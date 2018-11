Treener Janar Sõbra sõnutsi oli tegemist hea laste ja algajate võistlusega, kus võitsid siiski kogenud noormaadlejad. “Meie lapsed olid väga tublid. Suuremate puhul soovisin, et nad prooviksid teistsugust maadlust, kui nad on harjunud: kui tavaliselt maadleja hiilib, siis soovisin, et ta ründaks või kui võisteldes teeb rohkem tõukeid, siis et seekord tõmbaks. Päris plaanipäraselt see ei läinud, kuid eks see olegi harjutamise asi. Trennis arutame kõik uuesti läbi ja proovime teinekord jälle,” jutustas ta.