Videotõestus annab autoomanikule ülevaate masina tehnilisest seisukorrast

Allast nimetas videotõestuse plussidena, et see teeb inimestele autohoolduse arusaadavamaks ja usaldusväärsemaks. “Nagu ütleb Tõstamaa vanasõna: üks pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna,” lausus ta.

Møller Auto Pärnu teenindusjuhi hinnangul on kliendid teenuse hästi vastu võtnud. Ta tõi näite, et aasta esimese kolme kuuga on nad saatnud kokku 371 infofaili.

Pärnus tegutseva Topauto tegevjuht Meelis Pajumägi ütles, et neilgi toimib samasugune süsteem, mida kasutatakse vajaduspõhiselt. Ta tõi näite, et kui autol on piduriklotsid läbi, saadetakse selle tõestuseks pilt või video. “Automargiti on see natukene erinev,” ütles Pajumägi, täpsustades, et Citroëni puhul tehakse videoklipp ja SEATist pilt. Videole või pildile lisatakse varuosa ja töö maksumus ning saadetakse teave kliendi meilile.