Taalis põles elektrikilp ja Rooglaius hävis tulekahjus soojak

Päästeamet manitseb, et lähenevale aastavahetusele mõeldes ei tohiks unustada koduohutust. Kindlasti ei või jätta järelevalveta põlevaid küünlaid ja soovitatav on ööseks välja lülitada elektriküünlad. Kuna kuused on nüüdseks juba mõnda aega toas olnud, on puud muutunud kuivaks ja tuleohtlikuks, mistõttu tuleb olla ettevaatlik. Kindlasti peab olema olemas töökorras suitsuandur, mis õnnetusest varakult teada annab.