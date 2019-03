Kogu elu selsamal tänaval elanud Mati Hook, kelle väravaesine on sula korral ja sajuse ilmaga täie­likult vee all, pakkus, et laiuva lombi sügavus võib märjal ajal olla 15 sentimeetrit. “Pahkluust isegi tublisti kõrgemale,” kirjeldas ta. Et liikuma pääseda, on Hoogil aia teises küljes veel üks värav.