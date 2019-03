Tiglitsa peatus ei muuda kohta

Pärnumaa ühistranspordikeskuse (PÜTK) vanemlogistik Avo Rahu kinnitas, et mees on oma soovi neile edastanud, kuid bussipeatuste rajamine ja ennekõike nende vajaduse määratlemine on Tori vallavalitsuse rida.

“Oleme vallaga sel teemal suhelnud. Uue bussipeatuse rajamine tuleks vaid 300 meetri võrra teise kohta ehk küsijate teeotsa. Praegu on peatusepostid täpselt kahe suvilagrupi keskel ja mõlemale poole kõige kaugemasse suvilasse on umbes 300 meetrit. Peatust nihutada pole mõistlik, sest paneb teise suvilatiiva elanikud raskemasse olukorda. Küllap on sealgi vanemaid ja kepi toel kõndivaid inimesi,” arvas Rahu.