Video ja galerii: alati rõõmsad rahvatantsijad vihtusid Iseseisvuse väljakul Kihnu pärimustantsu

Õhtupäikeses säras rohkem kui sajakonna Pärnumaa rahvatantsija silmis vaid siiras rõõm ühistegevusest. Vaatamata sellele, et käimas on parasjagu tänavuse tantsupeo viimased ülevaatused ja korraldajate poolt on juba ette teada antud, et suvisele peole pääsevad vaid pooled soovijatest.