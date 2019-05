Silvia Paluoja: Inimene otsib, kus odavam

Peale odavama alkoholi, on Lätis teenusedki odavamad, kuigi palgavahe polegi nii üüratu.

Lätti sõitmisel näib meie valitsuse arvates olevat vaid üks eesmärk: alkoholipood. Sellepärast, et lõunanaabrid pole veini, viina ega õlle hinda lakke tõstnud, on Eesti riigikassast liikunud pärast 2012. aastal alanud “eksperimenti” mööda sadu tuhandeid eurosid. Läinud aasta iseseisvuspäeval juhtis võimas rahvaalgatus valitsuse tähelepanu majanduse kreeni kaldumise ohule, kui Mazsalacasse kogunes ligemale viis tuhat eestlast, märguandena poliitikutele, et nii enam maksudega mängides edasi ei saa.