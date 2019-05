Ilm läheb jahedamaks

Reedel on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub idakaare tuul 2-8, öö hakul põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 7-13 kraad. Päeval on pilves selgimistega ilm. Saartelt algav vihmasadu laieneb päeva jooksul üle mandri ida suunas ja kohati on äikest. Puhub valdavalt idakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 14-20, Ida-Eestis kohati kuni 23 kraadi.

Laupäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab mitmel pool hoovihma, hommikuks sadu lakkab. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Sooja on 6-12 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest. Puhub edela- ja läänetuul 3-9 m/s. Sooja on 13-18, Kagu-Eestis kuni 20 kraadi.