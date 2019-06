Mirell Põlma: Koristame ­ ideed laualt!

Mida see tähendab, kui otsustamine lükatakse riigi lauale? Mitte midagi, ehkki püütakse anda mõista, et riik sai lisaülesande. Paraku jääb mulje, et kusagil on tohutu suur laud, kuhu kõik ideed, kavandid, projektid ja pakkumised kuhjatakse, aga nendega ei taha keegi midagi ette võtta, need ainuüksi eksisteerivad ja koguvad tolmu.

Aga mida mõeldakse selle all, kui kirjutatakse, et kõik võimu­liidu võimalused on laual? Jälle segane. ­Pigem räägitagu sellest, et ühtki võimuliidu varianti pole välistatud. Või mida ­tähendab väide, et kaevandus viidi valitsuse lauale? Kas ­autor ei ­tahagi öelda seda, et kaevanduse rajamise üle otsustab valitsus?