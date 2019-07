Lapsevanem ja saatja Siiri Rae: Pidu tõi lapsed nutitelefonist välja

Raeküla kooli poisid soovivad, et pidu kestaks kauem.

„Telefon ununes lastel peol ära. Nägin esimest korda elus, kuidas minu tütar, kes kogu aeg on telefonis, sellest loobus ja minu kotti pani,“ rääkis Pärnu Raeküla kooli poistekoori saatja ema Siiri Rae. „Pidu tõi nad netist välja.“ Ema rõõmustas, nähes noori võõrastega jutustamas ja sõprust sobitamas. „Muidu on nad ju Facebooki Messengeris ja neil puudub päris kontakt,“ selgitas ta. „Nad said aga reaalselt sõpru. Emana oli seda kihvt vaadata.“