Soe suvi on vähemalt lähemaks nädalaks tagasi. Homme kujundab meie ilma keskmega Moskva lähistel paikneva madalrõhkkonna läänserv. Alates kolmapäevast on Läänemere ümbrus kõrgrõhkkonna päralt, mille kese on Kesk-Euroopas, nihkub neljapäevaks Läänemere lõunaossa ja jääb sinna reedekski.