Aiapärlid avanevad huvilistele

Suure linna piiridest väljapoole jääb neli aiapärlite projektis osalejat, kes kolmeks päevaks värava avavad. Põhja-Pärnumaa vallas Halinga külas on Lepiku-Mardi kollektsioonaed ja Lüüste külas Saare-Tõrvaaugu aiandustalu.

Lääneranna vallas Ura külas tutvustab Panga talu perenaine Silva Tamsalu oma roosiaeda, kus kasvavad Eesti aretajate roosisordid ja vanadest mõisa- ja taluaedadest toodud põlisroosid. Eelmisel pühapäeval, viiendal avatud talude päeval, tutvus Panga taluga üle 220 külastaja. Perenaise jutu järgi on need toredad ettevõtmised, mis rahva maale toovad ja tema nagu teisedki aiapärlite kujundajad on ootel.